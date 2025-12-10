Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Aslanapa ilçesinde Şehit Ramazan Yel Ortaokulu'nun tabela asma töreni ve Sevim Doğan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışına katıldı. Törene Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolü de katılım sağladı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Şehit Ramazan Yel Ortaokulu tabela asma töreni ve Sevim Doğan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açılışı gerçekleştirildi. Tören, Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve il protokolünün katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

2014 yılında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi Boztepe Karakolu'nda görev yaparken şehit olan Piyade Çavuş Ramazan Yel'in adı, eğitim kurumunda yaşatılarak genç nesillere vatan sevgisi ve fedakarlığın önemi hatırlatıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'Şehidimizin isminin bir eğitim kurumunda yaşatılması, gelecek nesillere örnek olacaktır.' dedi.

Tabela asma töreninin ardından açılışı yapılan Sevim Doğan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı ise öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek bir eğitim alanı olarak hizmete sunuldu. Başkan Kahveci, çocukların daha nitelikli eğitim imkanlarına kavuşmasının önemine dikkat çekerek, açılışın hayırlı olmasını temenni etti.

Törene Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Vedat Kültür, Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit Ramazan Yel'in yakınları, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.