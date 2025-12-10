Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ölçme Değerlendirme Merkezi iş birliğinde yürütülen 'Düzce Maarif Öğrenci Akademi Ağı Projesi' kapsamında 4. sınıf öğrencilerine uygulanan Okuduğunu Anlama Süreç İzleme Uygulaması'nın sonuçları, gönüllü öğretmenlerden oluşan komisyon tarafından değerlendirildi.

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Düzce Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin ortak yürüttüğü 'Düzce Maarif Öğrenci Akademi Ağı Projesi' kapsamında, 4. sınıf öğrencilerine yönelik Okuduğunu Anlama Süreç İzleme Uygulaması sonuçları tamamlandı.

26 Kasım'da örneklem yöntemiyle belirlenen 2 bin 300 öğrenciyle gerçekleştirilen uygulamanın değerlendirilmesi, 37 gönüllü öğretmenin görev aldığı komisyon tarafından yapıldı. Her öğretmen ortalama 65 değerlendirme kâğıdını inceleyerek sürecin sağlıklı yürütülmesine katkı sağladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Strateji Geliştirme ve Ortaöğretim Şube Müdürleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibini ziyaret ederek öğretmenlere teşekkür etti. Özer, yaptığı açıklamada, 'Düzce'nin çocuklarının akademik başarı grafiğini yükseltmek ve onlara gerçek bir gelecek sunmak için hep birlikte çalışıyoruz. Başarılı öğrencilerimizin aynı zamanda erdemli davranışlar sergilediklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu tür çalışmalar, çocuklarımızın telefondan uzaklaşmasına, akademik başarı algısının güçlenmesine ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlıyor. Uzun vadede sorunları birlikte çözebilen, mutlu, üretken ve milletine değer katan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen tüm çalışmaların önemine değinerek, Maarif Öğrenci Akademi kapsamında yürütülen izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin il genelinde eğitim kalitesine katkı sağlamaya devam edeceğini duyurdu.