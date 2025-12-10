Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlere çevre bilinci aşılamak için Gölcük Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine 'Sıfır Atık' konusunda eğitim verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçedeki okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini artırmaya yönelik eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Eğitimler kapsamında Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Ticaret Meslek Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı eğitimde; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Serkan Aksöz tarafından öğrencilere, sıfır atık uygulamalarının günlük hayatta nasıl kolaylıkla uygulanabilecekleri örneklerle anlatıldı.

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI VE DOĞRU ATIK YÖNETİMİ

Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen eğitimde Aksöz, atık oluşumunun en aza indirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve doğru atık yönetimi konularının altını çizdi. Öğrencilere yönelik yaptığı bilgilendirmede, teorik bilgilerin yanı sıra, Sıfır Atık uygulamalarının evde, okulda ve genel yaşam alanlarında nasıl kolaylıkla adapte edilebileceği konusunda somut örnekler sunuldu.

Gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunarak, kalıcı çevre bilinci oluşturma hedefiyle düzenlenen eğitimler belirlinden program dahilinde devam edecek.