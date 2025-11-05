İstanbul'da Maltepe Belediyesi, budama mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçedeki ağaçları, sağlıklı büyüyebilmesi adına, budamaya başladı. Öncelikle vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren belediye ekipleri belirli bir program kapsamında ağaç, çalı ve bitkilere müdahale etti.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kasım ayı itibariyle budama mevsiminin başlaması üzerine harekete geçti.

İlçedeki ağaç, çalı ve bitkileri, sağlıklı büyüyebilmeleri ve genç sürgün verebilmeleri adına budamaya başlayan ekipler, öncelikle vatandaşlardan gelen talepleri, aydınlatmaları kapatan, elektrik tellerini örten ve tehlikeye neden olabilecek ağaçlara müdahale etti. Belirlenen adreslerde gerekli önlemleri alarak ağaçları budayan ekiplere temizlik personelleri de eşlik etti.

Vatandaşlar, budama talepleri için 444 1 706'dan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne budama mevsiminin sona ereceği mart ayına kadar talepte bulunabilecek.