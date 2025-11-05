Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarındaki iddiaların dezenformasyon niteliği taşıdığını açıkladı. SGK ile ilgili '65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç verilmiyor' iddiasını yalanlama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurum açıklamasında, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, SGK'nın ilaç politikalarının hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı esas alınarak yürütüldüğü belirtildi. Yüksek maliyetli kanser ilaçlarının çoğunun devlet tarafından karşılandığı ve hastaların tedaviye erişiminin kolaylaştırıldığı vurgulandı.

SGK, ilaçların kullanım ve ödeme kriterlerinin bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı onaylı endikasyonlar çerçevesinde belirlendiğini açıkladı. Kurum, hiçbir vatandaşın yaşı veya sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ilacın geri ödemeye alınması sırasında ruhsatındaki 'böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu' ifadesinin bilimsel bir durum olduğu kaydedildi. SGK, kamuoyuna resmî kurum açıklamalarına itibar edilmesi ve kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.