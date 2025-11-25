İstanbul Maltepe Belediyesi, budama döneminin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü budama ve kesim çalışmalarına devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalarda, sokak lambalarını kapatan, araçların ve yayaların görüş alanlarını engelleyen ağaç ve çalı gruplarının budaması gerçekleştirildi.

Maltepe'de cadde ve sokaklarda yer alan ağaçlar, daha sağlıklı gelişebilmeleri için budanmaya devam ediyor. Kasım ile Mart ayları arasında sürecek budama döneminde budanmaya devam edilecek olan ağaçlar ve çalı grupları, vatandaşlardan gelen talepler de değerlendiriliyor. Çınar ve Altıntepe mahallelerinde sürdürülen çalışmalarda, sokak lambalarını kapatan, araçların ve yayaların görüş alanlarını engelleyen ağaç ve çalı gruplarının budaması gerçekleştirildi.

444 1 706'DAN BUDAMA TALEBİNDE BULUNULABİLECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, 'Maltepe Belediyesi Park ve bahçeler Müdürlüğü olarak kasım ile mart ayları arasında, belediyemiz sınırlarındaki kamusal alanlarda bulunan ağaçların budama, kesim ve tedavilerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca özel mülklerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yerinde inceleme yapılarak budama ve kesim hizmeti verilmektedir. Bu hizmeti yapmaktaki amacımız ağaçlarımızın daha sağlıklı ve uzun yıllar daha dayanıklı olmasını sağlamaktır. Vatandaşlarımız böyle bir hizmete ihtiyaç duyduklarında, belediyemize 444 1 706 numaralı telefondan ulaşabilirler' dedi.