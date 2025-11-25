İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin de katkılarıyla hazırlanan 'Bizi Buluşturan Mekânlar: Kültürel Programlama ve Mekânsal Tasarım Rehberi' yayınladı. Kültürel etkinlikler ile mekânsal tasarımlara yönelik ihtiyaç ve beklentileri tespit etmek için hazırlanan rehber, kültürel üretimin hafızayı, çeşitliliği ve bir arada yaşamı nasıl yeniden inşa edebileceği üzerine de eğiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) AB desteğiyle yürüttüğü 'Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı' kapsamında, 'Kreşendo'nun öncülüğünde, 'Roof Coliving', Maltepe, Şişli ve Ataşehir belediyelerinin ortaklığıyla ve 'Youth For Good' ve 'Pingoin' iştirakiyle yürütülen 'Bizi Buluşturan Mekânlar' çalıştayları sonrasında hazırlanan rehber yayınladı.

Kreşendo Kurucu Direktörü Beril Sarıaltun'un mekânsal tasarım süreçleri ve kültürel etkinliklere yönelik yeni bir bakış açısını yerel yönetimlere kazandırmayı hedefleyen ve yerel yönetimlere referans kaynağı olacağını belirttikleri rehber, 120 sayfadan oluşuyor ve çalıştaylar ve buluşmalarla şekillenen saha pratiklerini ve kültür politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ REHBERE İŞLENDİ

'Bizi Buluşturan Mekânlar: Kültürel Programlama ve Mekânsal Tasarım Rehberi' adıyla yayınlanan rehberin hazırlanması öncesinde, kültür merkezlerinden meydanlara, parklardan pazar yerlerine farklı müşterek mekânlarda düzenlenen kültür-sanat etkinliklerinin nasıl daha katılımcı, anlamlı ve kapsayıcı hâle getirilebileceği araştırıldı.

Ortaya konulan çözüm önerileri rehbere işlendi ve Türkiye'de kültür politikalarının genellikle mekân inşa etme ya da dönüştürme ve ücretsiz etkinlik düzenleme üzerinden şekillendiği bugünlerde, buradan hareketle, bu çabaların topluluklarla bağın nasıl güçlendirebileceği; kültürel üretimin hafızayı, çeşitliliği ve bir arada yaşamı nasıl yeniden inşa edebileceği sorgulandı.

Rehbere https://kresendobiz.com/kulturel-arastirmalar/bizi-bulusturan-mekanlar/ adresinden ulaşılabilecek.