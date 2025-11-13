Maltepe Belediyesi, ilçenin yollarını yenileme ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altıntepe Mahallesi'nde Ihlamurcu, Defne, Meşe ve Ak Sokak'ta freze, genel asfaltlama ve sokak yamalama çalışmaları gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde 18 mahallede titizlikle sürdürülen asfalt çalışmalarında Altıntepe Mahallesinde bu etapta 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerin ihtiyaçlarını önceliklendirerek hizmet sunmaya devam ediyor.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, altyapı ve üstyapı çalışmalarının ilçe genelinde planlı bir şekilde devam edeceğini belirterek, 'Daha konforlu ve güvenli yollar için sahadayız' mesajını verdi.