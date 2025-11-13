Bursa'da İnegöl Belediyesi, Yenice Mahallesinde Dr. Halil Bey Caddesi ile Sabri Demircioğlu Sokaklarında bulunan metruk yapıların kamulaştırmalarını tamamladı. Kamulaştırılan alanlarla birlikte çıkmaz sokaklar açılarak bölgeye yeni otopark alanı kazandırılacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, son dönemde çok fazla otopark talebi ve parklanma alanlarının yetersizliği noktasında şikayet gelen Yenice Mahallesinde bu sorunları gidermek adına çalışma başlattı.

Yenice Mahallesinde halihazırda 2023 yılından bu yana devam eden kamulaştırma çalışmalarının nihayete ermesiyle, otopark sorununa çözüm olacak adımlar da atılmaya başlandı.

İnegöl Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından Yenice Mahallesi Dr. Halilbey Caddesi ve Sabri Demircioğlu Çıkmazında iki ayrı kamulaştırma çalışması tamamlandı. 287 ada üzerinde bulunan 54 parsel 2024 yılında kamulaştırılmıştı. 47 parselin ise 2025 yılı Haziran ayı itibariyle kamulaştırması tamamlandı. Yol ve otopark yapımı maksadıyla gerçekleştirilen alanları Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceleyerek mahalle sakinlerine otopark müjdesi verdi.

KAMULAŞTIRILAN ALANLARDA OTOPARK OLUŞTURULACAK

Başkan Alper Taban, 321 metrekare alana sahip 54 parsel ile 427 m2 alana sahip 47 parselin Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım programına alındığını duyurdu. Toplamda iki parselin 7 milyon 268 bin TL bedelle kamulaştırıldığını ifade eden Başkan Alper Taban, 'Tahliyelerin de yapıldığı alanda yıkım çalışmalarının ardından çıkmaz sokağın açılması ve bölgede düzenli bir otopark oluşturulması noktasında çalışmalarımız olacak' dedi.