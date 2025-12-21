Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmit Belediyesi desteğiyle Üçgaziler mevkiinde çevre temizliği ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Çalışma boyunca çevre bilincine dikkat çekildi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit'te Yahya Kaptan Anadolu Lisesi Çevre Kulübü tarafından iki yıldır aralıksız sürdürülen çevre projesinin 4'üncü ayağı, İzmit Belediyesi'nin katkısıyla hayata geçirildi. Çevre bilincinin genç yaşlarda güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında, öğrencilerin çevre temizliği yapılması yönündeki talebi üzerine İzmit Belediyesi harekete geçti.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından Üçgaziler mevkiinde çevre temizliği ve doğa yürüyüşü etkinliği organize edildi. Çevre Kulübü ile Gezi Kulübü'nün birlikte katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirirken, çevrede biriken atıkları toplayarak çevre kirliliğine karşı somut bir farkındalık oluşturdu.

Etkinlik boyunca öğrenciler, doğal alanların korunmasının önemine dikkat çekerken, çevreye duyarlı bireyler olmanın toplumsal sorumluluk olduğunun altını çizdi. Projeye, çalışmayı yöneten öğretmenler Sema Topkara ve Ayşenur Yurtseven rehberlik etti. İzmit Belediyesi gençlerin çevreye yönelik farkındalık oluşturan projelerine destek vermeye devam edecek.