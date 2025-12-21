İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, 71'inci kuruluş yıl dönümünü Crowne Plaza'da düzenlenen dayanışma gecesiyle kutladı. Gecede meslekte 70, 60, 50, 40 ve 25 yılını dolduran mühendisler plaketle onurlandırıldı; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 40'ıncı yılını kutladı.

BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi, 71'inci yıl dönümünü meslek dayanışmasını pekiştiren özel bir geceyle kutladı. Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, akademisyenler, meslek odaları ve çok sayıda inşaat mühendisi katıldı.

Gecede açılış konuşmasını yapan İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, oda olarak kurulduğu 1954 yılından bu yana inşaat mühendisliği mesleğini geliştirmek, hakları korumak ve kamu yararına katkı sunmak için çalıştıklarını belirtti. Erdem, 'Mesleğimiz, toplumun barınma, ulaşım ve altyapı gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan, hatasız çalışmanın hayati önem taşıdığı bir medeniyet mesleğidir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak mesleklerden biri de inşaat mühendisliğidir' dedi.

'BURSA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI OLMALI'

Başkan Erdem, genç kuşakların etik değerler ve meslek ilkeleri çerçevesinde yetişmesinin önemine vurgu yaparak, İMO Bursa Şubesi'nin artık 'Bursa İnşaat Mühendisleri Odası' olarak il düzeyinde temsil edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca SGK ile imzalanmış ancak iptal edilmiş protokolün yeniden yürürlüğe konmasının önemine dikkat çekti ve genç meslektaşların işe girişlerinin mesleki asgari ücret üzerinden disipline edilmesi gerektiğini söyledi. Erdem, kent sorunlarına çözüm önerilerini paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, 'Bursa hepimizin. Kadim Bursa'nın yararına olmayan her konuda İMO Bursa Şubesi, yapılan yanlışlara karşı durmaya devam edecektir' dedi.

Gecede meslekte 60, 50, 40 ve 25 yılını dolduran inşaat mühendislerine plaket ve belgeleri takdim edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meslekte 40'ıncı yılını kutlayan mühendisler arasında yer aldı ve İMO Bursa Şubesi yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kutlama, plaket takdimi, pasta kesimi, canlı müzik ve eğlence ile sona erdi.