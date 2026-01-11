İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan 'Ekol TV hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde 'Ekol TV' kanalıyla ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekol TV'ye yönelik herhangi bir soruşturma yürütülmediği vurgulandı.

Başsavcılık, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldığı öne sürülen bir soruşturmanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bu yönde yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı ifade edildi.

Ekol TV'nin sahibi olan şirketle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan ihbarlar doğrultusunda, suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair iddialar üzerine 2025 yılı Ekim ayında soruşturma başlatıldığı ve incelemelerin titizlikle devam ettiği kaydedidi.