İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada jandarma tarafından 14 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin hesaplarında 685 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından siber dolandırıcılık suçlarına yönelik son iki haftadır yürütülen kapsamlı operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 39'unun tutuklandığını, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirten Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü bildirdi. Şüphelilerin 2020-2025 yılları arasında banka ve kripto hesaplarında toplam 685 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya; İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay'da İl Jandarma Komutanlıklarının görev aldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2010287458680762544

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; vatandaşlara ait kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları, sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarla çok sayıda vatandaşın maddi ve manevi zarara uğramasının önüne geçildiğini vurguladığı sosyal medya paylaşımında, 'Savcılıklarımızca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.