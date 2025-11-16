Bunlar da ilginizi çekebilir

Tesis, FIFA onaylı suni çimle donatılarak çağdaş bir spor alanına dönüştürüldü. İBB'nin amatör spor kulüplerine yönelik projesi kapsamında bu yıl 39 ilçede 1.500 kulübe toplam 204 bin spor malzemesi dağıtılacak.

Konuşmalarında Zeybek ve Aslan, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek mesajı verdi.

Törende Beşiktaş'taki 21 amatör spor kulübüne futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, judo, atletizm, yüzme gibi farklı branşlarda spor malzemeleri dağıtıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'ta yer alan İsmet İnönü Spor Tesisi'ni modern standartlara uygun şekilde yeniledi. Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez katıldı.

