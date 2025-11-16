Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo branşında eğitim gören sporcuların kuşak sınavı heyecanına ortak oldu.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo branşında eğitim gören sporcular kuşak sınavında ter döktü. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenen kuşak sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sınava, Selçuklu Belediyespor Kulübü altyapısının temelini oluşturan Spor Okullarında eğitim gören 380 sporcu katıldı.

Farklı kemer seviyelerinde yer alan sporcular, bir üst kuşağa geçebilmek için performans sergiledi. Tribünleri dolduran aileler de sporcuların heyecanına ortak oldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da kuşak sınavı programına katılarak başarılı olan sporculara yeni kuşaklarını takdim etti. Programda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Sefa Lök ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Ekrem Boyalı ve Taekwondo Milli Takım Antrenörü Murat Boyalı da yer aldı.

Sporcuları salonlarda gözlerindeki ışıltıyla gördükleri için mutlu olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bütün çocukları tebrik etti.

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcularıyla övündüklerini ve gurur duyduklarını belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz bugün 200'ün üzerindeki milli sporcusuyla, 15 bin lisanslı sporcusuyla, 35 tesis ile 65 salonuyla Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü. Sporcularımız hem Türkiye'deki şampiyonalarda, hem Avrupa Şampiyonalarında, hem de Dünya Şampiyonalarında çok önemli başarılara imza atıyor. O yüzden tüm sporcularımıza, değerli antrenörlerimize, hocalarımıza, kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum. Şununla da gurur duyuyoruz; milli sporcularımızın hepsi spor okullarımızda yetişen sporcularımız. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü olarak tamamen spor okullarından ve altyapıdan yetişen sporcularımızla bu mücadeleyi veriyoruz. Onun için bu büyük bir başarı ve sporun sürdürülebilir olması için de çok önemli. Çünkü çocuklarımız küçük yaşta spora başladıkları zaman ancak bu neticeleri elde edebiliyoruz. Tabii ki bu başarıların elde edilmesinde çocuklarımızın küçük yaştan itibaren spor okullarımızda başlayıp lisanslı sporcular olup daha sonra da milli sporcular olarak ülkemizi, Konyamızı, ilçemizi temsil etmelerinde siz değerli ailelerin, velilerimizin çok büyük emekleri var. Bu yüzden değerli velilerimize en büyük teşekkürü sunuyorum. Sizlerin bu ilgisi, alakası, gayreti olmasa bu neticeleri elde etmemiz mümkün değil' dedi.

Selçuklu'da sporun artık bir kültür haline geldiğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, 'Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapıyor ve en güzel neticeleri elde ediyoruz. Bu neticeleri elde ederken biz de Selçuklu Belediyesi olarak spora yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu anda inşaat faaliyetleri tamamlanmak üzere olan, 45 bin metrekarelik alanda 23 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni inşa ediyoruz. İnşallah bu yılsonuna kadar inşaat faaliyetlerini tamamlamış olacağız ve önümüzdeki yıl da bu merkezimizin açılışını yine genç sporcularımızla birlikte yapacağız. Ümit ediyorum ki yeni merkezimizle birlikte Selçuklumuzda spor artık farklı bir boyuta geçmiş olacak. Hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Çocuklarımızın ilgisi ve kabiliyeti doğrultusundaki branşlarda özel eğitim vererek ve yine küçük yaştan itibaren çocuklarımızı yetiştirerek inşallah Konyamıza, Selçuklumuza olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştireceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu hedefleri koyarken sadece sözde bir hedef koymuyoruz. Bugün her branşta mücadele eden, milli sporcularımızın elde ettikleri Avrupa Şampiyonlukları ve Dünya Şampiyonlukları bizim bu hedefe doğru gitmemize büyük güç veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük hedeflerle sizlerle ve gençlerimizle, çocuklarımıza birlikte olacağız. Tekrar bugün burada bulunan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Yeni kuşaklarınız hayırlı olsun. Hedeflediğiniz bütün başarılar sizin olsun' şeklinde konuştu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Sefa Lök ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Ekrem Boyalı da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya spora verdiği önemden dolayı teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Sefa Lök, Ekrem Boyalı ve Murat Boyalı'ya, Taekwondo branşına verdikleri değerli katkılar nedeniyle Başkan Pekyatırmacı tarafından plaket takdim edildi.