İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybedişinin 87.yılında 'Ata'ya Saygı Koşusu' düzenledi. Koşuya Türkiye'nin dört bir yanından 600 sporcu katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri 'Ata'ya Saygı Koşusu' ile başladı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi'nde düzenlediği koşuya, amatör ve profesyonel olmak üzere 600 kişi katıldı.

Koşu öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu etkinlikte, 6 kilometrelik parkuru tamamlayan tüm sporculara anı madalyası ve hediye kitleri verildi.

Programın kapanış töreninde hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi.