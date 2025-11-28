İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca düzenlediği etkinliklerle kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığı güçlendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Tiyatrodan atölyeye, söyleşiden eğitime uzanan etkinlikler, ilçede dayanışma ve bilinçlenmeye yönelik önemli bir etki yarattı. Kadınların güçlenme süreçlerine dikkat çeken programlar, geniş katılımla 25 Kasım'ın anlamını pekiştirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenledi.

Belediyenin kültür merkezlerinde gerçekleştirilen programlara, hem içerikleri hem de iş birlikleriyle ilçe genelinde geniş bir katılım sağlandı. Haftanın ilk etkinliği olan 'Ben Anadolu' tiyatro oyunu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahne'sinde seyirciyle buluşarak güçlü kadın hikayelerini sahneye taşıdı.

Ardından, 26 Kasım Çarşamba günü Beylikdüzü Özgecan Aslan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Güvenli İlişkiler Atölyesi' ile program eğitim odaklı bir boyuta taşındı.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerde güvenli ilişki tanımı, sınırlar, şiddet türleri ve destek mekanizmaları üzerine kapsamlı bir bilgilendirme yapılarak özellikle genç yetişkinler ve kadınlar için önemli bir farkındalık sağlandı.

DAYANIŞMANIN SÜREÇTEKİ ÖNEMİ ELE ALINDI

Hafta boyunca süren etkinlikler, 28 Kasım Cuma günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen söyleşiyle sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Kadın Yazarlar ile Şiddet Üzerine Söyleşi' etkinliğinde gazeteci/yazar Sinem Nazlı Demir, şiddetin toplumsal boyutlarını, kadınların güçlenme süreçlerini ve dayanışmanın bu süreçteki önemini ele aldı. Katılımcılar ile interaktif olarak gerçekleşen ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, 25 Kasım haftasının anlamına vurgu yapan güçlü bir kapanış niteliği taşıdı.