Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı. Yoğun bir katılımla açılışı gerçekleşen fuarda bu yıl 200 yayınevi yer alırken, Türkiye'nin önde gelen isimleri de Denizlililerle buluşacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Beltaş Genel Müdürü İbrahim Doğan, Kültür AŞ Genel Müdürü Ferhat Çelik, fuarın onur konuğu yazar Tuna Kiremitçi, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



'KÜLTÜR UNUTULURSA GELECEĞE BIRAKACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMAZ'



Açılış konuşmasında kitapseverlere hitap eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültürün toplumlar için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Başkan Çavuşoğlu, 'Kitabın güzelliğini paylaşmak üzere bu yolculuğa bizimle çıkan sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kültür unutulduğunda, gelecek nesillere bırakabileceğimiz hiçbir miras kalmaz. Bu nedenle tarihimize ve kültürümüze hep birlikte sahip çıkmalıyız. En zor zamanlarda bile umudunu kaybetmeyen insanların yaşadığı bu topraklarda, geleceğe umut bırakmak en büyük görevimizdir. Bugün kitap fuarımızın açılışıyla düşünen, sorgulayan, araştıran insanların şehri olma yolculuğunda önemli bir adım daha atıyoruz. 200'den fazla yayınevi ve yüzlerce yazarın katılımıyla bu güzel etkinliği çok daha ileriye taşıyacağız' diye konuştu.



35 BİN ÖĞRENCİ FUARLA BULUŞACAK



Başkan Çavuşoğlu, fuar süresince yaklaşık 35 bin öğrencinin okullarından alınarak fuara getirileceğini belirterek, çocukların kitapla tanışmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Ayrıca hafta sonları vatandaşların fuara daha rahat ulaşması için özel seferler düzenleneceğini açıkladı. Konuşmasını katılımcılara teşekkür ederek tamamlayan Başkan Çavuşoğlu, 'Bu güzel kitap fuarımıza eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz' dedi.



Bu yıl fuarın onur konuğu olan yazar Tuna Kiremitçi, açılışta yaptığı konuşmada Denizli'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kitapların insanları birleştiren gücüne dikkat çeken Kiremitçi, kendi yazarlık yolculuğunu da dinleyenlerle paylaştı. Sanata ve edebiyata adadığı yaşamından kesitler aktaran Kiremitçi, gençlik yıllarından edebiyata yönelişine, müzikle iç içe geçen kariyerinden ilk romanını yazma sürecine kadar uzanan etkileyici hikâyesini anlattı. Fuarların yazarlar ve okurlar arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirten Kiremitçi, 'Böylesine sıcak bir atmosferde, okurlarla birebir buluşabilmek büyük bir şans. Denizli'nin edebiyata gösterdiği ilgi gerçekten takdire değer' ifadelerini kullandı.



'DENİZLİ'NİN EN ÖNEMLİ KÜLTÜREL ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ'



TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, açılış konuşmasında Denizli Kitap Fuarı'nın her yıl büyüyen yapısıyla kentin en güçlü kültür etkinliklerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Simsaroğlu, fuarın yalnızca kitap satışının değil; aynı zamanda düşüncenin, üretimin, kültür ve sanatın buluşma noktası olduğunu belirterek, 'Denizli'de böylesine kapsamlı bir organizasyonu gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese ve destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' dedi.



Pelin Batu, Sunay Akın, İlyas Salman, Mustafa Balbay, İrfan Değirmenci, Beyhan Budak, Coşkun Aral, Ahmet Taşağıl, Talha Uğurluel, Sinan Yağmur, Ramazan Kurtoğlu, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Kahraman Tazeoğlu ve Işıl Işık gibi birçok tanınmış yazarın yanı sıra Denizlili yerel yazarlar da okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar boyunca imza günleri, panel ve söyleşiler düzenlenecek; kitapseverler sevdikleri yazarlarla birebir tanışma imkânı yakalayacak.