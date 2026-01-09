İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında 'Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği' düzenledi. Rehber Köpekler Derneği'nin de katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde, öğrencilerle terapi seansı yapıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında 'Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği' düzenledi. Beylikdüzü Bilim Yaşam Okulları Seminer Salonu'nda ortaokul öğrencileri ile gerçekleşen farkındalık semineriyle, toplumsal duyarlılık ve birlikte yaşamanın önemi öne çıkarıldı. Rehber Köpekler Derneği iş birliğiyle yapılan seminerde; görme engelli bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız ve güvenli hareket edebilmesini sağlayan rehber köpeklerin rolü, öğrencilere kapsamlı biçimde aktarıldı.

ÇOCUKLAR MERAK ETTİKLERİ SORULARIN CEVAPLARINI BULDU

Programın konuşmacıları arasında yer alan Rehber Köpek Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora, gönüllülükten profesyonelliğe uzanan süreci ve pozitif köpek eğitimiyle yaşamların nasıl dönüştürülebileceğini öğrencilere anlattı. Rehber Köpek Kullanıcısı ve İBB Şehir Tiyatroları Seyirci İlişkileri çalışanı olan Nazan Onat, rehber köpeğin günlük hayatta yarattığı farkı ve kazandırdığı bağımsızlığı deneyimleriyle paylaşırken, Rehber Köpekler Derneği Gönüllü Ailelerinden biri olan Hüsniye Güngör ise gönüllülüğün önemine ve gönüllü aile olma sürecine dair bilgiler verdi. Çocuklar seminerde, merak ettikleri soruların cevaplarını keyifli ve interaktif bir şekilde buldu.

ÖĞRENCİLERE REHBER KÖPEKLERLE TERAPİ SEANSI

Beyaz Baston Farkındalık Etkinliği kapsamında, seminerin ardından ortaokul öğrencileri ile rehber köpeklerin katılımıyla terapi seansı gerçekleştirildi. Çocuklar programda, rehber köpeklerle birebir etkileşim kurarak hem keyifli hem de öğretici anlar yaşadı. Öte yandan yoğun ilgiyle takip edilen etkinlik, çocuklarda empati duygusunun gelişmesine katkı sağlarken engelli bireylerin günlük yaşamına dair farkındalık kazanmalarına olanak sundu. Terapi seansı sayesinde ise öğrenciler, rehber köpeklerin görme engelli bireylerin yaşamındaki rolünü yakından tanıma fırsatı buldu.