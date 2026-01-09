Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal işbirlikleri yerel yönetimlere de yansıyor. Gemlik ve Akhisar Belediyeleri, Özbekistan'ın Koşarabat ilçesi ile kardeş şehir ön protokolü imzaladı.

BURSA (İGFA) - Özbekistan'ın Semerkant Vilayeti Koşarabat Bölge Valisi Dilshod Shakarboev, Bursa ve Manisa'daki temasları kapsamında Gemlik ve Akhisar Belediyeleri ile kardeş şehir ön protokollerini imzaladı.

Bursa'da Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile görüşen Vali Shakarboev, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı ekonomik ve sosyal işbirliklerine dönüştürmek istediklerini belirtti. Görüşmelerin ardından Gemlik ve Koşarabat ilçesi arasında kültür, spor, turizm, yatırım ve sanat alanlarında işbirliği yapılmasını öngören ön protokol imzalandı.

Daha sonra Manisa Akhisar'a geçen Shakarboev, Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ile bir araya gelerek benzer bir ön protokolü imzaladı. Heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu da ziyaret ederek Türkiye-Özbekistan ilişkilerini ve yerel işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Özbekistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ile birlikte yapılan ziyaretler, iki ülke arasındaki kardeş şehir işbirliklerinin altyapısını güçlendirirken, kültür ve ekonomi alanlarında ortak projelerin önünü açtı.