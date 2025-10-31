İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resim ve Şiir Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3.Resim ve Şiir Yarışması' bayram coşkusunu sanatla buluşturdu.

Yoğun katılımın olduğu yarışmada dereceye giren genç yetenekler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'de gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı. İlkokul ve ortaokul kategorilerinde resim ve şiir alanında ilk üçe giren çocuklar, şiirlerini okuyup eserlerini tanıtarak büyük alkış aldı. Yarışmaya katılan minik yeteneklerin eserlerinden oluşan sergi ise 6 Kasım 2025 tarihine kadar BAKSM Hanımeli Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2.Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu törende yaptığı konuşmada, 'Sanata, sanatçıya ve öğrenciye değer veren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın yolunda bizler de her zaman, her konuda gençlerimizin yanında olacağımıza söz veriyoruz. Bizler sizin başarılarınızla her zaman gurur duyacağız. Sağlık, mutluluk ve başarı sizlerin yakalarını hiç bırakmasın. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun' dedi.