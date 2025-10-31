Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından, merhum Başkan Ferdi Zeyrek başta olmak üzere, hayatını kaybeden Büyükşehir çalışanlarının ruhlarına ithafen ve 2026 çalışma yılının kazasız geçmesi temennisiyle şantiye alanında lokma hayrı düzenlendi.

Şantiye alanında gerçekleştirilen hayır, rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve geçmiş yıllarda görev sırasında vefat eden çalışanların anısına yapıldı.

2026 yılı çalışma sezonunun kazasız ve huzurlu şekilde geçirilmesi için dua edildiği lokma hayrına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kent Estetiği Daire Başkanı Erk Kayabaş, Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulamalar Şube Müdürü Kerim Karataş ile daire başkanlığı personeli katıldı. Programda rahmetle anılan Mimar Ferdi Zeyrek ve hayatını kaybeden Büyükşehir çalışanları için dualar okundu.