Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar çerçevesinde bazı bakanlık ve kurumlara atamalar yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ve 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alınırken, yerlerine 4. Bölge Müdürü olarak Murat Ayvazoğlu ve 15. Bölge Müdürü olarak Bayram Doğan atandı.

Diğer atamalar şöyle;

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu, Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen, Birinci Hukuk Müşavirliğine Zuhal Edis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer Ecer ve Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan Bebek, Başmüfettişliğe Müfettiş Yakup Yıldırım, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Bozkurt atandı.