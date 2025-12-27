2025 yılı müzik sahnesine damgasını vuran isim tartışmasız BLOK3 oldu. Spotify ve YouTube listelerinde zirveyi kimseye bırakmayan genç yıldız, dijital müzik platformlarında adeta tek başına bir dönem yarattı.

İSTANBUL (İGFA) - Yayımlandığı andan itibaren büyük bir etki yaratan 'Sevmeyi Denemedin' ve 'Kusura Bakma', rekor hızla yükselerek kısa sürede 10 milyon dinlenme barajını aştı, ardından yüz milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Özellikle 'Kusura Bakma', yayınlanmasının hemen ardından global listelere ve Billboard Global Chart'a girerek BLOK3'ün başarısını uluslararası boyuta taşıdı.

2025 yılı içerisinde Spotify'da aylık 10 milyonun üzerinde dinleyiciye ulaşarak Türkiye rekoru kıran BLOK3, yalnızca hit şarkılarıyla değil, ulaştığı dinleyici sayısıyla da dijital müzik tarihinde ezberleri bozdu.

Listelerin değişmeyen zirvesi, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi ve genç kuşağın sesi olan BLOK3 için müzik dünyasında yorum tek: 'Bu başarı tesadüf değil, bu bir hâkimiyet.'