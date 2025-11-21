CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.
Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Bir süre önce gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin ardından göreve gelen CHP İl yönetimi Edirne Valisi Yunus Sezer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette karşılıklı iyi dilekler dile getirildi.
CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı ve yönetim kurulu Sezer'i makamında ziyaret etti.
Sezer, CHP İl Başkanı Balkanlı ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, CHP İl Başkanı Balkanlı da misafirperverliği nedeniyle Sezer'e teşekkür etti.
Kaynak: RSS