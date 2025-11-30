İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji şirketi İSBAK AŞ, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen dünyanın en prestijli 'Beyin ve Teknoloji' platformlarından biri olan NeurotechEU (The European University of Brain and Technology/Avrupa Beyin ve Teknoloji Üniversitesi) konsorsiyumuna teknoloji partneri olarak katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İSBAK AŞ, insan hayatına değer katan, yaşam kalitesini iyileştiren, çevreye ve doğaya saygılı bir şehircilik anlayışıyla İstanbullulara en gelişmiş teknolojileri sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İSBAK AŞ, NeurotechEU üyeliği sayesinde Avrupa araştırma ve inovasyon dünyasında önemli bir konum kazanarak İstanbul'un geleceği için stratejik bir adım daha attı.

Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile kentsel teknoloji uzmanlığını akademik birikimle bir araya getiren bu üyelik ile İSBAK, Avrupa Ar-Ge iş birliklerine daha etkin şekilde katılma imkânı elde edecek. Horizon Europe, Digital Europe ve benzeri uluslararası fon programlarına erişimde stratejik avantaj sağlayacak. Böylece İSBAK, İstanbul'un akıllı ulaşım ve kent yönetimi vizyonunu yapay zekâ, veri odaklı şehircilik ve nöroteknoloji temelli yaklaşımlarla destekleyen projeleri çok daha etkili biçimde hayata geçirebilecek.

GLOBAL GÜÇ, YEREL ÇÖZÜMLERLE BULUŞUYOR

9 ülkeden 100'ü aşkın üniversite, teknoloji şirketi ve araştırma kurumunu bir araya getiren NeurotechEU platformu, yapay zekâ, nöroteknoloji, sinirbilim, akıllı şehircilik ve sürdürülebilir kentleşme gibi alanlarda küresel ölçekte en kapsamlı iş birlikleri ağlarından biri olarak kabul ediliyor. 50 bini aşkın doktora öğrencisi, akademisyen, araştırmacı ve uzmanın yer aldığı NeurotechEU platformu, bilgi ve teknolojinin uluslararası ölçekte paylaşılması için benzersiz bir ortam sağlıyor. Bu geniş bilimsel ve teknolojik platform, İSBAK'ın geliştirdiği çözümlerin Avrupa araştırma topluluklarıyla entegre olmasında önemli bir eşik niteliği taşıyor böylece araştırma konsorsiyumları ve akademik iş birlikleri için yeni kapılar açılacak. Tüm bunların sonucunda İSBAK, küresel uzmanlığı yerel ihtiyaçlarla buluşturarak İstanbul'un akıllı şehir dönüşümüne yeni bir ivme kazandıracak.

İSBAK AKILLI ŞEHİR DÖNÜŞÜMÜNDE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

İSBAK AŞ Genel Müdürü Erdem Samut, NeurotechEU ile gerçekleşen iş birliğine ilişkin; 'İstanbul'u akıllı, sürdürülebilir, veriye dayalı ve yüksek yaşam kalitesi sunan bir şehir haline getirmek için önemli bir adım attık. NeurotechEU üyeliği, İSBAK'ın geliştirdiği teknolojileri dünya çapında akademik ve bilimsel bir dünya ile buluşturarak İstanbul'un teknoloji dönüşümünü hızlandıracak. Bu iş birliği sayesinde küresel uzmanlıkla yerel çözümleri bir araya getirecek, İstanbul'un akıllı şehircilik vizyonunda öncü rolümüzü daha da güçlendireceğiz' dedi.