BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV)'nın 22. Olağan Mütevelli Heyeti toplantısında başkanlık görevi İlhan Uslu'dan Adnan Sözeri'ye devredildi. Vakıf, son iki yılda yaklaşık 200 öğrenciye burs sağlayarak önemli bir sosyal destek çalışmasına imza attı.

BURSA (İGFA) - BALKANTÜRK Eğitim Vakfı'nın (BEV) 22. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı, BALKANTÜRK EVİ'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda önceki dönem faaliyetleri değerlendirilirken vakfın yönetimi oy birliğiyle Adnan Sözeri ve ekibine devredildi. BEV, 2023-2025 döneminde yaklaşık 200 öğrenciye eğitim bursu sağlayarak bölgedeki gençlere önemli destek verdi.

Toplantıda söz alan önceki dönem BEV Başkanı İlhan Uslu, vakfın başarılarında en büyük payın gönüllülük ruhu ve üyelerin desteği olduğunu vurgulayarak, 'Bizler aldığımız bayrağı bir tık yukarı çıkardık. Yeni yönetimin çok daha fazlasını başaracağına inanıyorum' dedi.

Divan Heyeti Başkanı Aytuğ Onur ise Uslu ve ekibine teşekkür ederek, 'Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla vakfı ileri taşıdılar. Yeni yönetimin de aynı başarıyı sürdüreceğine inancımız tam' ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Akalp, oy birliği ile BEV Mütevelli Heyeti Üyesi seçildi.

Yeni başkan Adnan Sözeri, göreve başlamanın heyecanını, 'Bu vakıf yıllardır gençlerin yaşamına dokunan büyük bir aile. Önümüzdeki iki yılda daha fazla gence ulaşacağız, daha güçlü projeler üreteceğiz ve vakfımızı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Bu büyük sorumluluk aynı zamanda büyük bir onur.' sözleriyle dile getirdi.

BEV'in yeni yönetimi, eğitim alanında daha geniş kitlelere ulaşmayı ve gençlere daha fazla destek sunmayı hedefleyen yeni dönem çalışmalarına başladı.

Adnan Sözeri başkanlığındaki BALKANTÜRK Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulunda; Mehmet Olcay Durgunlu, İlhan Uslu, Mümin Pekcan, Serdal Can, Fatma Küçüker ve Ferruh Aslanoba yer aldı.

Denetim Kurulu ise; Aytuğ Onur, Hüseyin Yılmaz ve Mümin Şentürk'ten oluştu.