İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projeler için toplu açılış töreni düzenlendi. İçinde 31'nci İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ile birlikte Ata Akademi, Ata Kafe ve İçerenköy Muhtarlık ofisinin de bulunduğu kompleks törenle hizmete girdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir'de 31. İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ile birlikte Ata Akademi, Ata Kafe ve İçerenköy Muhtarlık ofisinin yer aldığı hizmet kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir'deki yeni hizmet kompleksinin açılışında, halka eşit ve adil hizmetin önemine dikkat çekti. Aslan, konuşmasında, 'Siz yurt açarsanız suç, başkası açarsa suç değil. Siz öğrencilere ücretsiz çorba dağıtırsanız suç, başkası yaparsa suç değil. Bizim yaptığımız her şey, halka hizmettir. Adil ve eşit hizmet yapmaya çalışmak suçsa, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Açılışta Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ekibine teşekkür eden Aslan, kompleksin gençlere ve vatandaşlara sunduğu imkanlara değindi. Aslan, İBB'nin 34 fiziksel ofisi aracılığıyla toplamda 275 binden fazla kişinin iş bulmasına destek verdiğini, Ataşehir özelinde ise Ümraniye üzerinden sanal ofis döneminde 2.563, Mart ayında açılan fiziki ofiste 662 kişiyi istihdamla buluşturduklarını belirtti.

Yeni hizmet kompleksi, Ata Akademi, Ata Kafe ve İçerenköy Muhtarlık ofisi ile bölge halkına eğitim, sosyal hizmet ve istihdam alanlarında destek sunmayı hedefliyor. Aslan, açılışta vatandaşların sofrasına ekmek götürülmesine katkı sağlayan tüm çalışanlara teşekkür etti.