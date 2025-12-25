Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Trafik Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla kent genelinde belirlenen 35 noktada delinatör çalışması yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin trafikte yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla yeni bir çalışmaya daha imza attı.

ABB ekipleri ve Trafik Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla kent genelinde trafik akışında sorun yaşanan 35 nokta belirlendi.

Bu noktalarda hayata geçirilen delinatör uygulaması ile trafikte kaynak olarak tabir edilen kavşak katılımlarında ve ana arter bağlantı yollarında meydana gelen trafik ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.