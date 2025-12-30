TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 Kasım ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bine ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Kasım ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 8,6 seviyesine çıktı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı Kasım ayında 75 bin kişi artışla 32 milyon 737 bine ulaştı. İstihdam oranı da 0,1 puan artarak yüzde 49,2 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 66,8, kadınlarda yüzde 31,9 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,8 olarak ölçüldü.

Toplam işgücü bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişi olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı yüzde 53,8, erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 15,4 seviyesinde sabit kaldı. Bu yaş grubunda erkeklerin işsizlik oranı yüzde 10,6, kadınların ise yüzde 24,4 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,3 saat olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 29,1'e geriledi. Atıl işgücüne ilişkin diğer göstergeler; zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

TÜİK'in verileri, işgücü piyasasında istihdam artışına rağmen, özellikle kadın ve genç nüfusta işsizliğin hâlâ yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.