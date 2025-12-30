İstanbul'da Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşı hazırlıklarını yaptığı market, kuruyemişçi, yiyecek-içecek ve hediyelik eşya satan işletmelere yönelik denetimlerini artırarak vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmasını sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Zabıtası, yeni yıl öncesinde artan alışveriş yoğunluğu nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Yılbaşı gecesi için hazırlık yapan vatandaşların en çok tercih ettiği marketler, kuruyemişçiler ve yiyecek-içecek işletmeleri mercek altına alındı. Denetimler kapsamında işletmelerin hijyen koşulları, ruhsat durumları ve fiyat etiketleri detaylı şekilde incelendi. Zabıta ekipleri, özellikle gıda satışı yapılan işletmelerde son kullanma tarihleri, ürünlerin muhafaza koşulları ve genel temizlik standartlarını titizlikle kontrol etti.

Alışveriş sirkülasyonunun yoğun olduğu hediyelik eşya satan işletmelerde ise fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu denetlendi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında uyarılar yapılırken, gerekli görülen durumlarda yasal işlemler başlatıldı. Vatandaşların yılbaşı alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapmasını sağlayan Bakırköy Zabıtası, huzurlu ve güvenli bir Bakırköy için yeni yılda da aralıksız çalışacaklarını bildirdi.