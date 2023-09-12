Binlerce İsrailli hükümet karşıtı protestocu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunun mahkemenin yetkilerini kısıtlama teklifiyle ilgili tarihi duruşmanın arifesinde Pazartesi günü Yüksek Mahkeme'de yürüyüş yaptı.

Mavi ve beyaz İsrail bayraklarından oluşan bir deniz oluşturan protestocular, Salı günü İsrail tarihinde ilk kez 15 yargıçtan oluşan heyetin tamamını toplayacak olan Yüksek Mahkeme'ye destek gösterisi olarak "demokrasi" sloganları attılar .

Hakimler, Netanyahu'nun ulusal-dini koalisyonu tarafından Temmuz ayında kabul edilen ve eleştirmenlerin mahkemeyi zayıflatma girişimi olarak nitelendirdiği tepkilere yol açan yargı değişikliğine karşı yapılan itirazları dinleyecek.

Protestoculardan David Leshem, "İsrail her zaman demokratik, açık ve liberal bir ülkeydi" dedi ve şöyle devam etti: "Bu hükümet onu değiştirmek istiyor ve biz buna izin vermeyeceğiz."

Hükümetin yargısal revizyon kampanyası, başlatıldığı Ocak ayından bu yana ülke çapındaki haftalık gösterilere yüz binlerce insanın katılmasıyla İsrail'in son yıllardaki en kötü iç siyasi krizine neden oldu.

Eleştirmenler, bunun mahkemenin bağımsızlığına zarar verdiğini, yolsuzluğa kapı açtığını ve demokrasiyi zayıflattığını söylerken, destekçiler bunun aşırı yetkiye sahip bir heyeti dizginleyerek yargı, yasama ve yürütme arasındaki dengeyi yeniden sağlayacağını söylüyor.

Netanyahu ile muhalifleri arasında anlaşmaya varma çabaları şu ana kadar sonuçsuz kaldı ve bu durum krizin daha da derinleşeceği korkusunu artırıyor.

Ancak mahkeme kararı Ocak ayına kadar çıkabilir ve protestolar ve piyasa istikrarsızlığının ertelenmesini sağlayacak, üzerinde anlaşmaya varılan reformlar üzerinde müzakerelere zaman bırakabilir.