KADEM’in Birleşmiş Milletler’in 69. Kadının Statüsü Komisyonu’ndaki etkinlikleri başladı. “Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” anlayışıyla kadınların eğitim, sağlık, iş dünyası ve siyasette ayrımcılığa maruz kalmamaları için mücadele eden Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM), Birleşmiş Milletler’deki etkinlikleri “Birlikte Güçlenelim, Birlikte Büyüyelim - III” paneli ve iftar davetiyle başladı.

Kuruluşuna Türkiye’nin liderlik ettiği Women 20’nin (W20) 10. yılı vesilesiyle hayata geçirilen panele ev sahipliği yapan KADEM, kadın liderleri, politika yapıcıları ve W20 delegelerini bir araya getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’nun 69. Oturumu (CSW69) kapsamında New York’ta paneller ve etkinlikler düzenleyen Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), kadın hakları, emek, dayanışma ve teknoloji konularını gündeme getiriyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine New York’taki Türkevi’nde düzenlediği “Birlikte Güçlenelim, Birlikte Büyüyelim - III” paneli ve iftar davetiyle başlayan KADEM’in etkinliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrücüoğlu, Dr. Nursem Keskin Aksay, Esra Bezircioğlu, Esin Güral Argat, Gülden Türktan ve Narnia Bohler Muller gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldılar.

Women 20 (W20) platformunun 10. yıl dönümüne özel planlanan Panel, kadın liderler, politika yapıcılar ve W20 delegelerini bir araya getirdi. Kadın hakları alanındaki uluslararası kazanımların ve geleceğe dair atılacak adımların değerlendirildiği oturumun ardından KADEM ev sahipliğinde kadın liderleri buluşturan iftar yemeği, iş birlikleri geliştirilmesine olanak tanıyan bir ‘networking’ platformu olarak önemliydi.

Geleneksel hâle gelen New York Kadın Network etkinliklerinin 3.’sünü düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KAGİDER ve TİKAD ile birlikte, Türkiye’deki W20 Zirvesi’nin kalıcı ve güçlü bir platforma dönüşmesine önemli katkılarda bulunduklarının altını çizdi. KADEM’in 2015 yılından bu yana her yıl W20 Zirvesi’nde yer alarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını artırmaya yönelik çalışmalara destek verdiğini belirten KADEM Yönetim Kurulu Başkanı şunları söyledi:

“Türkiye olarak, W20’nin kuruluşunda öncü bir rol üstlenmekten ve bu sorumluluğu büyük bir özveriyle taşımaktan onur duyuyoruz… İlk W20 Zirvesi, 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın himayesinde İstanbul’da düzenlenmişti. O etkinlikte Cumhurbaşkanımız, ‘Kadının ekonomik hayattaki yerinin güçlenmesiyle ulusal ve küresel kalkınmanın mümkün olabileceğini’ vurgulamış ve Türkiye’nin W20’yi kalıcı bir yapı hâline getirme çabalarının devam edeceğini belirtmişti. Son 10 yılda, Türkiye, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesi hedefine kararlılıkla bağlı kalmıştır. W20, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı, fırsat eşitliği sağlamayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlayan güçlü bir platform olmuştur.”

W20’nin kadınları sadece ekonomik aktörler olarak değil, aynı zamanda uluslararası dayanışmanın ve kardeşliğin temel taşıyıcıları olarak da tanıdığına dikkat çeken Gümrükçüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“KADEM olarak, kadınların güçlenmesinin yalnızca ulusal sınırlar içinde değil, küresel dayanışma çerçevesinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Ancak günümüzde hızla değişen dünyada, kadınların karşılaştığı zorluklar da ekonomik, sosyal ve çevresel krizlerle birlikte evrilmektedir. Bu durum, W20’nin kadın haklarının karmaşık doğasını dikkate alarak yeni yol haritaları oluşturmasını gerektiriyor. KADEM, bu misyonun en güçlü savunucularından biri olmaktan ve bu çalışmalara katkı sunmaktan büyük gurur duyuyor. Bugün burada bir araya gelerek, kadın hakları alanında daha güçlü iş birliklerinin ve etkili politikaların temellerini atmayı hedefliyoruz.”

Bakan Göktaş yeni risklere dikkat çekti

KADEM’in, kadınların ekonomik güçlenmesini küresel ölçekte teşvik etmek için yaptığı özverili katkılara yönelik takdirlerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, “Başarılarımız üzerinde düşünürken önümüzdeki zorlukları da kabul etmeliyiz. Kalıcı eşitsizlikler, iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler ve özellikle yapay zeka başta olmak üzere hızlı teknolojik ilerlemeler kadınlar için yeni riskler oluşturmaktadır.“ diye konuştu.

Yapay zeka ve dijital dönüşümün fırsatlar yaratırken, aynı zamanda mevcut eşitsizlikleri derinleştirme riski de taşıdığına dikkati çeken Bakan Göktaş, “Teknolojinin dışlama değil, kapsayıcılık için bir araç olarak kullanılmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadesini kullandı.