İlk yurtdışı gezisini gerçekleştiren Şebinkarahisarlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ŞEBİNSİAD) Başkanı Müjdat Karayılan bir açıklama yaparak Almanya ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada “Almanya’nın Münih kentinde 2 yılda 1 gerçekleşen ve dünya otomobil ve mobilite alanında büyük firmaların ve 1.000.000 ziyaretçinin katıldığı IAA Mobilite Fuarına 5 üyemiz ile katılım sağladık. 3 üyemiz vize yetişmemesi ile maalesef son anda seyahate katılamadı.

Fuarda otonom teknolojilerinden elektrikli araçlara, konsept araçlardan hidrojenli araçlara kadar tüm yenilikçi teknolojiler sergilenmiş ve ziyaret edilmiştir. IAA fuarının açılışı Almanya Şansölyesi Olaf Scholz tarafından yapılmış ve Almanya’nın bu fuara ne kadar önem verdiği yerinde görülmüştür.

ŞEBİNSİAD olarak ülkemizin yurtdışı temsilciliklerinden başta Münih Başkonsolosluğu olmak üzere ticari ataşelikler ziyaret edilmiştir. İki ülkenin ticaretinin arttırılması bağlamında ŞEBİNSİAD üyeleri ve Şebinkarahisarlıların aktif rol almasına yönelik görüşülmüştür. Bu ziyarette ayrıca ülkemizin yetiştirmiş olduğu, yüksek teknoloji geliştirme alanında çalışan mühendislerimizle ikili görüşmeler yapılmıştır. Ülkemizin kalkınması ve kilogram başı ihracatın değerinin arttırılması açısından, bu tip yurtdışı irtibatlarının kurulması ve fuarlarının takibi ve ziyareti çok önemlidir.

ŞEBİNSİAD olarak Şebinkarahisar’ın yurtdışında tanınırlığının arttırılması ve Şebinkarahisarlıların ürettiği ürünlerin tanıtımı ziyaret ettiğimiz Başkonsolosumuz, Başkonsolosluk çalışanları ve mühendislerimiz tarafından takdirle karşılanmıştır.

ŞEBİNSİAD sadece iş insanlarını birleştirici değil, onları yeni vizyona ulaştırmak ve öncelikle Şebinkarahisar’ımızı dünyaya tanıtma misyonunu devam ettirmedeki kararlığını tüm hızıyla devam ettirecektir” denildi.