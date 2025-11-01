Bursa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından 'Terörsüz Türkiye Sürecine' ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Adiviye Elbaş - Gazeteabc.com

BURSA (İGFA) - Bursa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından MHP Genel Başkan Yardımcı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın katılımı ile 'Terörsüz Türkiye Sürecine' ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasında önemli bilgiler veren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman: 'Milliyetçi Hareket Partisi olarak 9 Ağustos 2025 tarihinde başlattığımız 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları,' 27 Eylül 2025 tarihinde başarılı bir şekilde nihayetlenmiştir. Bu toplantılar, 9 ayrı bölgede 81 ilimizi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiş; terörist Türkiye hedefimiz anlatılmış ve bu süreçte yapılan algı operasyonları ile karalama kampanyaları bertaraf edilmiştir.Sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütler, muhtarlarımız ve yöre insanlarımızla görüşmeler sağlanmış ve son derece olumlu geri dönüşler alınmıştır. Aziz milletimizin bu toplantılara gösterdiği yoğun ilgi ve yüksek katılım, bir defa daha partimizin Türk milletinin gönlündeki tartışmasız yerini göstermiştir.' dedi.

Elinde silah olanlara taviz verilmeyecektir

İsmet Büyükataman konuşmasının devamında: 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihinde toplumsal uzlaşıya, milli birliğimize ve bin yıllık kardeşliğimize el uzatarak attığı tarihi adım 'terörsüz Türkiye' adıyla bugün bir devlet politikasına dönüşmüştür. Terörsüz Türkiye, küresel emperyalist komploların ve siyonist emellerin tasfiyesini sağlayacak milli bir duruş olmakla birlikte Cumhuriyet tarihimizin de en stratejik hedefidir. Yaptığımız hiçbir hamle boşuna değildir. Yaklaşık 1 yıl gibi bir süre içerisinde bölücü terör örgütü kendini ön şartsız bir şekilde feshetmiştir. Elbette 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü beklemiyoruz. Fakat gelinen nokta ve elde edilen somut kazanımlar son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti meselenin sahibidir ve yetkili tüm kurumlarıyla süreci yönetmektedir. Büyük Türk milleti, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan güvenini göstermiş, terörsüz Türkiye hedefini sahiplenmiştir.Terörsüz Türkiye yalnızca ülkemizde değil, bölgemizde de barış ve istikrar umutlarını artırmıştır. Umutları artırdığı gibi soykırımcı İsrail'in de hesaplarını bozmuştur. İsrail, Suriye'de filizlenen istikrara ve bütünlüğe engel olmak için SDG ve PYD'yi kışkırtarak terörsüz Türkiye hedefimize açıkça saldırmaktadır. Bu aşamada Suriye toprak bütünlüğünün korunması, siyasi istikrarının sağlanması ve SDG-YPG gibi ayrılıkçı unsurların silah bırakıp Şam Hükümetine entegre olması son derece önemlidir. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal edemeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. İşte bu yüzden terörsüz Türkiye hedefimiz, bölgemizde yaşanan gelişmelerden ayrı düşünülmemelidir. Terörsüz Türkiye yalnızca yurt içinde değil, tüm bölgemizde istikrarı sağlayacak, Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarımızı koruyacak, Balkanlar'dan Kafkaslar'a Türk milletinin zırhı olacak bir stratejidir. Türkiye Cumhuriyeti, hem içeride hem de dışarıda terörün kökünü kazımaya kesin kararlıdır. Elinde silah olanlara ve terörü bir araç olarak kullananlara fırsat verilmeyecek; terörle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir. Kıymetli dava arkadaşlarım, terörsüz Türkiye hedefinden rahatsız olan, iftiralarla ve olmadık algı operasyonlarıyla partimize saldıran çevreler tarihi bir yanlışın içindedir. Ne yazık ki CHP ve İP, Siyonizm'in çarkını döndürmekte ve emperyalist tezgaha figüranlık yapmaktadırlar.

Bizim çizgimiz nettir

Terörsüz Türkiye konusunu istismar etmeye kalkarken, diğer yandan siyasi duruşu şaibeli olan İP bu tarihi hedefe yalanlarla saldırmaktadır. Şükürler olsun ki, fitne aşılamak için pusuda bekleyen emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, aziz milletimizin üstün ferasetine takılmıştır. Büyük Türk milleti Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiştir. Bizim çizgimiz nettir. Teröre taviz yoktur. Silahların gölgesinde siyaset yapma çabalarına asla müsamaha gösterilmeyecektir. Terörsüz Türkiye bir taviz süreci pazarlığı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde terörle müzakere değil, mücadele olduğunu milletimiz gayet iyi bilmektedir.

Anayasanın 66. maddesi ile ilgili polemik yapmak hüsrandır

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bölücü terörün son bulmasında asıl payın sahibidir ve destansı mücadeleleri unutulmayacağı gibi, bu mücadeleye gölge düşürülmesine de asla izin verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle, Türk milletinin birliğini, dirliğini ve dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma veya teklif geçerliliği yoktur. Anayasal vatandaşlık ezberiyle Türklüğü etnik yapıya indirgeyerek anayasadan tasfiye emeni olmayacak duaya amin demekten farksızdır. Anayasanın altmış altıncı maddesiyle ilgili polemik yapmak, zemin yoklamak, kara propagandaya girişmek abesle iş ve sonu da hüsrandır. Milletimizin adı Türk milletidir. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz, bu ebedi bütünlüğü korumak ve yeni yüzyılda bütün yönleriyle güvenceye kavuşturmaktır. Cumhur İttifakı ve Türkiye'nin egemenlik hukukunu, cumhuriyetin kuruluş felsefesini zayıflatacak hiçbir yanlışa müsaade etmeyecektir.

Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle hep Türkiye'yiz ve hepimiz Türk milletiyiz

Terörsüz Türkiye, milli güvenliğimiz açısından son derece önemli bir hedef olmanın yanında, sosyal barışın ve toplumsal mutabakatın sağlanması açısından da büyük rol oynamaktadır. Kürt arasına saçılmak istenen emperyalizm menşeli nifak tohumları ve ayrılıkçı emeller, terörsüz Türkiye hedefiyle yok edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle hep Türkiye'yiz ve hepimiz Türk milletiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi, bu anlayışla ülkemizde yaşayan her vatandaşımızı Türk milleti tanımı içinde kucaklamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, yeni yüzyılın ikinci yılında terörsüz Türkiye gaye ve gayretiyle ayağımıza gelecek. Emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında iyice billurlaşıp ayrılmaz bütün haline gelecektir. Terörün bitmesiyle Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadeleye ayırmak zorunda kaldığı bütçe, ülkemizin kalkınmasına aktarılacak. Yeni yatırım ekonomimiz bir nefes alacaktır. Ekonomik ve sosyal kalkınmamızla birlikte Türk ve Türkiye hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerlememizin yolu, aziz milletimizi hak ettiği refaha ve huzura kavuşturmanın, yeni yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini altın harflerle yazdırmanın zamanı gelmiştir. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle beraber, ülkemiz yeni yüzyıla Türk mührünü vuracaktır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi, her türlü bölücü terörün kökünü kazıyacak ve Türk ve Türkiye yüzünün hedeflerimizi mutlaka başarıya ulaştıracaktır.' dedi.