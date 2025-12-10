21. Dönem Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, Edirne'nin çeltik üretiminde Türkiye için kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, düşük fiyatlar ve ithalat politikalarının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Şimşek, hükümete acil önlem çağrısında bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Türkiye çeltik üretiminde lokomotif konumunda olduğunu hatırlatan 21. Dönem Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, üreticilerin hem iç piyasa fiyatlarının düşüklüğü hem de uygulanan ithalat politikaları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını açıkladı. Şimşek, 'Yanlış ithalat politikaları nedeniyle üreticilerimiz tarlasını satmak zorunda kalıyor. Çeltik ve pirinç ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesi, yerli üreticimizin rekabet gücünü kaybetmesine yol açıyor' dedi.

Üreticilerin TMO ve hükümetten çözüm beklediğini vurgulayan Şimşek, 'İthalatta gümrük vergilerinin üreticiyi koruyacak seviyelere yükseltilmesi, çeltik alım fiyatlarının maliyetler baz alınarak revize edilmesi, TMO'nun piyasayı düzenleyen etkin bir alım politikası uygulaması, ithalat baskısının kontrol altına alınması, desteklemelerin güncel ekonomik koşullara göre artırılması' konularında önlemlerin alınmasını talep etti.

Milletvekili Şimşek, açıklamasında, 'Edirne'nin üreten insanı yalnız bırakılmamalıdır. Ülkemizin gıda güvenliği ve milli tarım politikaları, çiftçimizin ayakta kalmasıyla mümkündür. Üreticimizin sesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır' ifadelerini kullandı.