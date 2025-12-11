DSP Bursa teşkilatında son aylarda artan hareketliliğin merkezinde İl Başkan Yardımcısı Sinem Özay bulunuyor. Özay'ın yürüttüğü kadın örgütlenmesi ve saha çalışmaları, partide yeni bir dinamizmin kapısını araladı.

BURSA (İGFA) - DSP Bursa teşkilatında yürütülen çalışmalar, parti içinde yenilenme atmosferi yaratırken bu sürecin şekillenmesinde İl Başkan Yardımcısı Sinem Özay belirleyici bir rol üstleniyor. Kadın politikaları, teşkilat yapılanması ve sahada görünürlüğün artırılması başlıklarında yoğun çalışmalar yürüten Özay, DSP Kadın Kolları'nın yeniden yapılanması için hazırladığı programla teşkilata yeni bir yön kazandırdı.

KADIN KOLLARINDA YENİDEN YAPILANMA HAMLESİ

Bursa genelinde düzenlenen toplantılar ve koordinasyon çalışmalarıyla aktif bir rol üstlenen Özay, kadınların hem parti içinde hem de siyasi yaşamda daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda hazırlanan program, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda kadınların güçlendirilmesini hedefliyor.

Özay, kadın hareketine ilişkin mesajında, 'Rahşan Ecevit'in ışığı bizim yol rehberimizdir. Bursa'da kadınların sesi, sözü ve etkisi artacak' dedi. Bu kapsamda; ilçelerde yeni kadın komisyonlarının kurulması, genç kadınların siyasete teşvik edilmesi, yerel sorunlara yönelik kadın odaklı projelerin geliştirilmesi, teşkilat içi iletişim kanallarının güçlendirilmesi gibi adımlar hayata geçirileceğini belirten Özay, Bursa'da halk odaklı siyasetin DSP ile güçleneceğini ifade etti.