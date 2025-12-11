AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 215 milyar lira borçla eleştirerek, 'Bir kuruşluk hizmet yapmamışsınız. Hani her şey güzel olacaktı?' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sert eleştirilerde bulundu.

2026 yılı bütçe görüşmelerine değinen Yıldırım, CHP'nin 'gölge bakanlıklar' oluşturduğunu ve bütçeyi beğenmediğini söyledi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gençlere 'hızlı internet' ve daha önce İstanbul'a 'hız ray' sözleri verdiğini hatırlatarak, bu vaatlerin hayata geçirilmediğini ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre İstanbul'daki belediye yönetimini borç batağına sürüklemekle suçlayan Yıldırım, 'Belediyeyi borç batağına sürüklediler. Bir kuruşluk hizmet yapmamışsınız. Hani her şey güzel olacaktı? Nerede bu güzellik?' dedi. Ayrıca, CHP'nin yönettiği şehirlerde herhangi bir projeyi uygulamada yetersiz kaldığını belirtti. Milletvekili Yıldırım, AK Parti döneminde sistemli işleyen belediyeciliğin tercih edildiğini vurgulayarak, gelecek seçimlerde de aynı desteği alacaklarını sözlerine ekledi.