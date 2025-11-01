CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bağımsızlığını yitirdiğini ve bütçedeki kaynakların halkın yararına kullanılmadığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Kurumun siyasi baskı altında olduğunu vurgulayan Altaca Kayışoğlu, 'Kamu Denetçiliği Kurumu, kanunda belirtilen amaca hizmet edemiyor. Seçim yöntemi siyasi çoğunluğun etkisi altında. Kurumun verdiği tavsiye kararlarına idare uymuyor çünkü hiçbir yaptırım gücü yok. Bu nedenle kurum işlevini yerine getiremiyor' dedi.

'İHLALLER SİSTEMATİK HALE GELDİ'

Altaca Kayışoğlu, özellikle sağlık, eğitim ve sosyal haklar alanında vatandaşlardan yoğun şikâyet geldiğini belirterek, 'Sıra bekleme, hastanelerdeki erişim sorunları, okullarda velilerden alınan kayıt ücretleri gibi sistematik ihlallere karşı kurumun önleyici politika geliştirme gücü yok. Meclis'in bu konuda irade göstermesi gerekir. Ayrıca, kurumun kamuoyunu ilgilendiren hak ihlallerinde resen harekete geçme yetkisi olmalı' ifadelerini kullandı.

Altaca Kayışoğlu, kurumun etkisizliğinin Türkiye'yi uluslararası endekslerde geriye düşürdüğünü de vurgulayarak, 'Hukukun Üstünlüğü, Demokrasi, Basın Özgürlüğü ve Cinsiyet Eşitliği endekslerinde sürekli geriliyoruz. Bu tablo hepimiz için kaygı verici' diye konuştu.

'İSRAFA SON VERİN, HALK AÇKEN ŞATAFAT OLMAZ'

Bütçe görüşmelerine de değinen Altaca Kayışoğlu, Nisan ayında İstanbul'da yapılacak Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na hazırlıklar kapsamında yapılan harcamaları eleştirdi. Altaca Kayışoğlu, 'Biz toplantılara gittiğimizde bir şişe su dahi verilmiyor ama İstanbul'daki toplantı için lüks ve şatafatlı hazırlıklar yapılıyor. Vatandaş açken, çocuklar okulda bir öğün yemek bulamazken bu kadar israfı kabul etmiyorum. Milletin parasını çarçur eden hiçbir organizasyonu doğru bulmuyorum' dedi.

'GERÇEK İTİBAR DEMOKRASİYLE SAĞLANIR'

Altaca Kayışoğlu, Türkiye'nin itibarının lüks harcamalarla değil, hukuk devleti ilkelerine dönüşle kazanılabileceğini belirterek, 'Gerçek itibar, Can Atalay kararını uygulamakla, tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasıyla, milletvekillerinin özgürce görev yapabilmesiyle sağlanır. Dünya milletvekillerine demokrasimizle övünmek istiyorsak önce hukuku, adaleti, özgürlükleri yeniden tesis etmeliyiz' ifadelerini kullandı.