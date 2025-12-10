Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. TBMM'de basın toplantısı yapan Çakır, disiplin süreci başlamadan partisinden ayrıldığını belirterek, 'Suçlamalarla suçlananların önüne gidip ifade vermem' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Çakır, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından danışmanı aracılığıyla e-Devlet üzerinden istifa başvurusunu yaptığını açıkladı.

İHRACI İSTENİYORDU, İSTİFA ETTİ

Milletvekili Çakır, disiplin sürecinin sonucunu beklemediğini belirterek, 'Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlananların önüne gidip ifade vermez. Önce kendileri aklanacak' dedi.

Milletvekili seçilme sürecine dair de açıklamalarda bulunan Çakır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp aday olmasını istediğini ve teklifi kabul ettiğini söyledi. Seçim sonrası kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını hatırlatan Çakır, partisinden ihraç istemiyle sevk edilmesini eleştirdi. Çakır, hakkında çıkan 'oto hırsızlığı' iddialarına ilişkin de tepki göstererek, 'Bırakın sabıka kaydını, bir tane belgeyi ortaya koysunlar; Kızılay'da asacağım kendimi' ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında CHP yönetimine yönelik eleştirilerini de sürdüren Çakır, 'Sizin derdiniz ne ya? Bu devleti siz nasıl yöneteceksiniz? Şaibeye karışmış insanları devleti yönetmeyeceklerini görecek herkes' dedi. Mersin'in tüm ilçelerinde miting yaparak yaşadıklarını anlatacağını belirten Çakır, başka bir partiye geçme düşüncesi olmadığını ve vatandaşların taleplerine göre hareket edeceğini söyledi.