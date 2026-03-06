Öner Yapı ailesinin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde iş dünyası bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın seçkin bölgelerinde başarılı inşaat projelerini hayata geçiren prestijli inşaat firması Öner Yapı misafirlerini Sembol Ocakbaşı'nda ağırladı.

İnşaat sektörünün seçkin firmaları ve iş dünyası buluştuğu iftarda Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu paylaşıldı. Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla buluşulan yemekte Öner Yapı Yön. Kur. Başkanı Önder Aktosun örnek ev sahipliği ile dikkat çekti. Samimi atmosferde gerçekleşen program davetlilerin sohbeti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.