Türkiye girişimcilik ekosisteminde melek yatırımcı sayısının yüzde 80 azaldığı ve erken aşama finansmana erişim zorlaştı. 2025 yılında, Yapay zeka, yatırımcıların dikey değil yatay teknoloji altyapısı olarak konumlandırdığı ana temalardan biri haline geldi. Swarm Connection Kurucusu Gönül Damla Güven, 'Türkiye'yi yapay zeka teknolojisinde ihracatçı konumuna taşıyacak ekosistem oluşturduk' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye girişimcilik pazarı 2025 yılında 622 milyon dolarlık bir fon büyüklüğüne ulaşsa da sistemin kılcal damarlarını besleyen 'erken aşama' yatırımlarda sert bir düşüş yaşanıyor. Bir milyon dolar altındaki işlem sayısının 2023'te 293'ten 2025 yılına geldiğimizde 121'e, aktif melek yatırımcı sayısının ise 492'den 98'e gerilemesi, girişimcilik dünyasında 'nitelikli hazırlık' dönemini başlattı.

StartupCentrum verilerine göre, bu daralma ortamında yatırımcıların tek güvenli limanı olan yapay zeka girişimleri, toplam fonlamanın üçte birini domine ederek pazarın itici gücü oldu.

SC: 'BİR VERİ TABANINDAN ÖTESİ, BİR YAŞAM DÖNGÜSÜ ALTYAPISI'

Ekosistemin kurumsal, girişimci ve yatırımcı taraflarında edindiği derin deneyimi birleştiren Gönül Damla Güven, bu yapısal krizi çözmek adına Swarm Connection platformunu odak noktasına yapay zekayı alarak kurguladı. Klasik ve kısa süreli hızlandırma programlarının ötesine geçen Swarm Connection; girişimleri kuluçka aşamasından küresel pazara kadar olan tüm yaşam döngüsünde veri tabanlı bir altyapıyla izliyor.

'YATIRIMCI ARTIK DENEME DEĞİL, DOĞRULANMIŞ GELİŞİM ARIYOR'

Ekosistemin üç tarafını da temsil eden Swarm Connection Kurucusu Gönül Damla Güven, yabancı yatırımcıların, işlem sayısında azınlıkta kalsalar da 432 milyon dolarla toplam hacmin üçte ikisini yönetmesini, yerli girişimler için 'uluslararası standartlara uyum' konusunu bir beka meselesi haline getirdiğine dikkat çekti.

Güven, Swarm Connection ile stratejik adımlarını şu sözlerle açıkladı:

'Geçen yılın verileri bize çok net bir mesaj veriyor: Yatırımcı artık sadece finansman sağlayan bir figür değil, doğrulanmış ve gelişimi ölçülebilir projelerin peşinde olan bir seçici. Yatırımcı sayısındaki dramatik düşüş, girişimlerin yatırımcı karşısına yeterince hazır çıkamadığının kanıtı niteliğinde. Biz Swarm Connection ile odağımızı tamamen yapay zekaya daralttık; çünkü bu teknoloji artık spesifik bir alan değil, tüm sektörlerin yatay altyapısı. Swarm ile amacımız; yerli yapay zeka girişimlerini küresel sermayenin beklediği şeffaflık ve ölçeklenebilirlik kriterlerine hazırlayarak, Türkiye'yi sadece teknoloji tüketicisi değil, teknoloji ihracatçısı konumuna taşıyacak etki odaklı bir ekosistem kurmaktır.'

NEDEN SADECE YAPAY ZEKA?

Swarm Connection, yapay zeka girişimlerinin küresel yatırımcıya daha hızlı ulaşabilmesi, kolay ölçeklenebilmesi ve yüksek katma değer üretmesi nedeniyle odağını dikey olarak bu teknolojiye sabitliyor. Bir milyon dolar altındaki yatırımların azalması, sermayenin artık daha 'niş' ve 'geleceği parlak' alanlara kaydığını gösteriyor. Swarm, yerli yetenekleri bu küresel sermaye beklentilerine uygun olarak yetiştirerek, yapısal kopukluğu teknolojiyle onarmayı hedefliyor.