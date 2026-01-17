İran'da yaşanan protestolar ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, petrol fiyatlarında sürekli değişkenlik gösteriyor. Dün benzine gelen 1,61 kuruşluk zammın ardından bugün 95 kuruşluk indirim geldi.

Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.