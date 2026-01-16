Türkiye, tekstil ve hazır giyim ihracatında 5. sırada bulunuyor. Sektörün 2026 ve sonrası hedefi, dünya liginde ilk 3'e yükselmek. Cormind CEO'su Erçin Temel, bu hedefe ulaşmak için fabrikaların dijitalleşmesi ve verimlilik odaklı dönüşümün kritik olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya tekstil ve hazır giyim ihracatında şu anda 5'inci sırada yer alan Türkiye, küresel pazar payını artırarak ilk 3 ülke arasına girmeyi hedefliyor.

Sektörün bu vizyonunu değerlendiren Cormind CEO'su Erçin Temel, Türkiye'nin coğrafi avantajını dijital teknolojilerle taçlandırması gerektiğini söyledi.

Temel, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'daki 1,4 milyar insana sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde olmasının büyük bir fırsat olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını belirterek, 'Türkiye, entegre üretim yapısı ve hızıyla rakiplerinden ayrışıyor. Ancak küresel pazarda ilk 3'e girmek ve pazar payımızı artırmak için üretim verimliliğimizi maksimize etmemiz şart. Geleneksel yöntemlerle yüzde 5'in üzerindeki pazar payını yakalamak neredeyse imkânsız. Üreticiler, veriyi işleyip maliyetleri düşürdüğünde bu milli hedefin en büyük taşıyıcısı olacak.' dedi.

Temel, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve artan enerji maliyetlerinin sanayiciyi zorladığını belirterek, enerji yoğun tesislerde verimliliğin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Cormind'in sunduğu sistemle makine ve tesislerin enerji tüketiminin anlık ölçüldüğünü, gereksiz sarfiyatın önlendiğini ve 6-12 ayda verimliliğin yüzde 10-40 arasında artırılabildiğini açıklarken Enerji tasarrufunda ise ortalama yüzde 15'lik bir kazanım sağlandığını kaydetti. Sanayicilerin dijitalleşmeye çekinceleri arasında uzun kurulum süreçleri olduğunu belirten Temel, Cormind'ın 'Tak-Çalıştır' özelliği sayesinde sistemin sadece 1 günde devreye alınabildiğini ifade etti.