Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladıANKARA (İGFA) - Hazır Beton Endeksi 2024 Kasım Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi’ndeki oynaklık devam etmekte olup kasım ayında ekime kıyasla sınırlı bir gerileme yaşandı.

Yıl içerisinde ilk defa Beklenti Endeksi diğer tüm endekslerin üzerinde bir değere ulaşırken, Güven Endeksi ise beklentiyle paralel bir şekilde kasım ayında yükseliş göstermiş olmasına rağmen yine de negatif tarafta kaldı.

Geride bırakılan Kasım ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi. En fazla yükseliş Beklenti Endeksi’nde iken en az artış Faaliyet Endeksi’nde yaşanmıştır. Güven Endeksi’nde ise ılımlı bir artış gözlenirken, tüm endekslerdeki yükseliş birleşik Beton Endeksi’ni de yukarı çekti.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyet Endeksi’nde kasım ayında ekime kıyasla sınırlı bir gerileme yaşanırken Beklenti Endeksi bu yıl ilk defa diğer tüm endekslerin üzerinde bir değere ulaştı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre tüm endeksler artış gösterirken en fazla yükseliş Beklenti Endeksi’nde, en az artış ise Faaliyet Endeksi’nde yaşandı” dedi.

Ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Hem yıllık bazda hem de dönemsel bazda yapılan analizler, inşaat faaliyetlerinde geride kalan kasım ayında kayda değer bir artış olmadığını, buna karşın beklentideki yükselmenin dikkat çekici olduğunu göstermektedir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla sektör tüm yönlerden daha iyi olmakla beraber endekslerin mevcut düzeyi inşaat sektörünün iç pazardaki daralmadan etkilenmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. 2025 yılından itibaren konut fiyatlarında bir yükselmenin gerçekleşeceğine yönelik beklentinin sektörde ve konut satışlarında bir hareketlilik yarattığı söylense de inşaat faaliyetlerinde bir canlanmanın başlaması henüz uzaktır. Son 4 aydır yükselen beklentinin önümüzdeki dönemde de aynı yönde hareket etmesi hâlinde özellikle faiz indirimiyle birlikte 2025 yılında sektörün ivme kazanması muhtemel görünmektedir.” diye konuştu.