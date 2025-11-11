Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik UR-GE projeleri kapsamında Cezayir'de düzenlenen B2B etkinliği büyük ilgi gördü. Ticaret Bakanlığı destekli organizasyona 61 Türk firması ve 105 temsilci katılırken, iki gün boyunca 700'ü aşkın Cezayirli sektör temsilcisi etkinlikte bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Türkiye bebek ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 50'den fazlasını gerçekleştiren Bursalı firmalar, başkent Cezayir'de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek potansiyel iş birliklerini değerlendirdi. Etkinlik, Cezayir'de tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde düzenlenen en kapsamlı B2B organizasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, organizasyonun Cezayir'de ciddi bir ses getirdiğini belirterek, 'İş görüşmeleri ve ortaklık fırsatları açısından oldukça verimli bir program oldu. Bu temasların devamında güzel iş birliklerinin ortaya çıkacağına inanıyoruz.' dedi.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit ise başarının temelinde dostluk ve dayanışmanın olduğunu vurguladı. Bayezit, 'Rekabetten çok iş birliği ve arkadaşlık ön planda. Bu sayede başarılar doğal olarak ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Afrika'nın yükselen pazarı Cezayir'de gümrük, lojistik ve ürün kalitesi konularına değinilirken, Türk ürünlerinin Cezayir pazarında avantajlı konumda olduğu belirtildi. BTSO UR-GE üyeleri, bu tür organizasyonların KOBİ'lerin ihracat ve marka bilinirliğine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Programın ikinci gününde BEKSİAD ile Cezayir Tekstil ve Deri Birliği arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. BEKSİAD Başkanı Bayezit ve Birlik Başkanı Belhadj Tebbakh'ın imzaladığı protokol, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.