Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı Ceza İnfaz Kurumu'na villa yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu haberleri net bir dille yalanladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması - 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmralı Ceza İnfaz Kurumu'na 'villa yapıldığı' yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Tunç, bu haberlerin asılsız olduğunu ifade etti. Tunç, 'Bu haberler doğru değil. İmralı'da bir bina yapımı ya da benzeri bir durum söz konusu değil' dedi.

Söz konusu iddiaların daha önce de gündeme geldiğini anımsatan Bakan Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün bu haberlerin yayımlanmasının ardından gerekli açıklamaları yaptığını vurguladı.

Bakan Tunç'un açıklamasıyla birlikte, kamuoyunda tartışma yaratan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bir kez daha resmi ağızdan teyit edilmiş oldu.