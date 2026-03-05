ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün gerçekleştirilen insansız hava araçları (İHA) saldırısı masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı şiddetle kınayarak, kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Liderler, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine değinerek, saldırıların bir an önce son bulması gerektiğini vurguladılar.

Görüşmede Türkiye'nin, her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.