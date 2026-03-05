Düzce'de bir araya gelen kadınlar, sinema salonunda film izlerken ördükleri örgülerle ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı amaçlıyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla 'Sinemada Örgü' adıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında kadınlar iftarın ardından kentteki bir sinema salonunda buluştu. Etkinlikte kadınlar film izlerken aynı zamanda örgü örerek üretim yaptı. Ramazan Bayramı'na kadar sürmesi planlanan proje çerçevesinde hazırlanan örgülerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.

Düzce Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel, etkinliğin hem sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hem de toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Geçmişte kadınların film izlerken örgü örme alışkanlığının yaygın olduğunu hatırlatan Yüksel, eski gelenekleri günümüzle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan kadınlar ise bir yandan film izleyip bir yandan üretim yaparak ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.