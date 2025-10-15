29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürütülen 'İlmek İlmek Türkiye' projesi kapsamında, 1001 ilmekten oluşacak Şanlı Türk Bayrağı'nın dokuması Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın ilk ilmeği atmasıyla başladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlanması planlanan Türk Bayrağı'na 1001 adet ilmek atılacak. Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hasan Hüseyin İyilikli ile Halı Atölyesi Hocası Fatma Turgut'u makamında kabul etti.

Birlik ve beraberlik duygusunu ön plana çıkaran bu anlamlı çalışmada, farklı kesimlerden 1001 kişi ilmek atarak bayrağın dokunmasına katkı sağlayacak.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, projenin başlangıcında yaptığı açıklamada 'Cumhuriyetimizin 102. yılında, her birimiz bir ilmek atarak bayrağımızı dokuyacağız. Bu ilmekler birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi ifade etmektedir. Birlikte dokunan bu eser, Türkiye Yüzyılının ve Cumhuriyetimizin ruhunu, temelini yansıtmaktadır' diye konuştu.